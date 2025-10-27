Policías detienen a presunto ratero

Matehuala.- Mediante labores de prevención y disuasión elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un sujeto señalado de presuntamente cometer varios robos en contubernio con otras personas en la colonia 22 de Mayo, de las cuales ya se les siguen las pistas para su detención, cabe señalar que el ahora detenido ya fue señalado por varias de sus víctimas.

Los hechos se generaron cuando a los elementos policiacos les reportaron que había varios sujetos robando en domicilios particulares, los agentes se trasladaron al lugar y encontraron a varios hombres, los cuales eran acusados de presunto robo, quienes al ver a los elementos de la policía municipal emprendieron la huida.

Los agentes iniciaron la persecución de los presuntos ladrones, logrando detener a un sujeto, sus compinches lograron darse a la fuga.

Los vecinos de la 22 de Mayo reportaron que el detenido junto a los que lograron escapar, se ha dedicado a robar en varios domicilios, por lo que el hombre fue enviado a las celdas preventivas, esperando que los vecinos interpongan la respectiva denuncia.

Así mismo se llevan a cabo las investigaciones para dar con el paradero de los demás delincuentes y acabar con la ola de robos que han ocurrido en la colonia 22 de Mayo.