Chapula, pueblo sumido en lodo

Pachuca, Hidalgo.- Chapula será inhabitable, sentencian las autoridades. Esta pequeña comunidad en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, fue arrasada por la crecida del río Tlacolula; sus 300 habitantes fueron evacuados vía aérea. Atrás quedó el pueblo, sepultado entre lodo y escombros.

Ahí, todo está perdido. Por ello, “si hay que empezar de cero, pues empezamos de cero”, afirma Israel, habitante de esta localidad.

En Huehuetla el panorama no es mejor. Erasto Tolentino Castro se pregunta cómo reconstruir, cómo hacer que la gente empiece con un nuevo capital. Rehacer lo que la lluvia destruyó el jueves 9 de octubre en la sierra y región Otomí-Tepehua, de esta entidad, no será fácil. Lo mismo ocurre en Zacualtipán, donde sus pobladores lloran la pérdida de al menos ocho vecinos, que murieron durante los deslaves.

Han pasado ya casi tres semanas desde que las lluvias reblandecieron los cerros y desbordaron los ríos; la emergencia continúa, hay comunidades que siguen incomunicadas.

Pero en aquellas donde los habitantes, autoridades y militares han comenzado a retirar escombros, hay desesperanza e incertidumbre ante lo que les depara el futuro.

Los vecinos de estos municipios afectados dicen que “hay que aprender de esta tragedia y no retar a la naturaleza, porque ésta tiene memoria y tarde o temprano reclama lo suyo”. Por ello en Huehuetla y Zacualtipán también se plantea la necesidad de reubicarse.

Celet, de 18 años, cuenta que en la comunidad de Chapula el gobierno ya anunció públicamente que el pueblo no podrá ser habitado nuevamente, aunque, hasta ahora no han recibido una notificación oficial.