Policías localizan a joven extraviada

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal lograron localizar a una joven de 18 años de edad que se había reportado como extraviada, había una ficha de búsqueda desde el pasado 29 de octubre, la joven ya fue entregada a su familia.

Desde el 29 de octubre se encontraba desaparecida la joven de nombre Elizabeth, su familia pidió apoyo para lograr localizarla a las corporaciones policiacas, pues fue vista por última vez en la colonia Bustamante 3, después de esto salió una ficha de búsqueda para localizar a la jovencita, pues su familia no sabía de ella y temían por su seguridad.

La ficha de búsqueda se viralizó en redes sociales, por lo que mucha gente se unió, sobre todo amigos de la jovencita y a través de una llamada se reportó que la habían visto en un domicilio particular en la colonia Palma de Romero, al poniente de la ciudad, por lo que inmediatamente acudió una unidad a verificar la veracidad del reporte.

Al llegar al lugar inmediatamente empezaron las investigaciones y localizaron a la joven de nombre Elizabeth, de 18 años de edad, quien se encontraba bien y se comunicaron con su familia para dar avisar de su localización.

