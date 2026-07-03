logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Policías recuperan motocicleta

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Policías recuperan motocicleta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal aseguraron una motocicleta que estaba abandonada, la que tenía reporte de robo luego de ser revisada, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público. 

      Agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el Boulevard Universitario frente a la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media, de pronto visualizaron una motocicleta que presuntamente estaba abandonada.  

      Se acercaron al sitio y revisaron la motocicleta, que estaba abandonada, y luego de una revisión, salió a relucir que la unidad tenía reporte de robo desde el 10 de noviembre del 2024. 

      La motocicleta, de marca Italika, sin placas, fue trasladada para ponerla a disposición del Ministerio Público, en lo que se resuelve la situación jurídica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae camión de la basura en socavón
      Cae camión de la basura en socavón

      Cae camión de la basura en socavón

      SLP

      Redacción

      Realizan exequias de Agustín Moreno
      Realizan exequias de Agustín Moreno

      Realizan exequias de Agustín Moreno

      SLP

      Jesús Vázquez

      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala
      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala

      Presentan el Maratón Tuna Bike Matehuala

      SLP

      Jesús Vázquez

      Será un evento atlético de 30 y 50 kilómetros

      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña
      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña

      Por mandato judicial, familias regresan a la comunidad La Peña

      SLP

      Redacción

      Indígenas tének y nahuas habían sido desalojados