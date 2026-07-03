Policías recuperan motocicleta
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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal aseguraron una motocicleta que estaba abandonada, la que tenía reporte de robo luego de ser revisada, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público.
Agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el Boulevard Universitario frente a la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Media, de pronto visualizaron una motocicleta que presuntamente estaba abandonada.
Se acercaron al sitio y revisaron la motocicleta, que estaba abandonada, y luego de una revisión, salió a relucir que la unidad tenía reporte de robo desde el 10 de noviembre del 2024.
La motocicleta, de marca Italika, sin placas, fue trasladada para ponerla a disposición del Ministerio Público, en lo que se resuelve la situación jurídica.
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