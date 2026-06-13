Premian a ganadores de concurso Inspira

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Matehuala.- Premian a los ganadores del concurso municipal de Proyectos de Emprendimiento "Inspira 2026" en la Sala de Cabildo, reconociendo el talento, creatividad y esfuerzo de las y los participantes.

Este concurso fue para impulsar espacios que fomenten el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico de Matehuala, brindando oportunidades para que las nuevas generaciones conviertan sus ideas en proyectos exitosos.

El primer lugar recibió veinticinco mil pesos, segundo lugar quince mil pesos, tercer lugar diez mil y los ganadores del nivel medio fueron el primer lugar Colegio Amado Nervo con el proyecto de medidor de humedad en plantas, el segundo lugar también lo ganó el Colegio Amado Nervo con el proyecto Mermeladas artesanales de tuna, el tercer lugar se lo llevo el Colegio Real del Fraile con el proyecto Producción de lechones.

En el nivel medio superior el primer lugar lo ganó el CBTA 52 con una bebida natural, el segundo lo obtuvo la Preparatoria de Matehuala quien presentó un proyecto de suplemento nutricional, el tercer lugar fue para el CBTIS 151 con el proyecto de impresiones 3D.

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En el nivel superior el primer lugar lo obtuvo el Tecnológico de Matehuala con el proyecto Aplicación de transporte escolar, el segundo lugar la UAMRA con una plataforma digital para movilidad urbana, y el tercer lugar un estudiante de la UAMRA con un proyecto de fotografía.

También hubo participantes de manera independiente en el cual el primer lugar fue un proyecto de energía autónoma para Matehuala, el cual sería de electrificación solar, una panadería artesanal y un café artesanal.