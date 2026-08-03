Premian a ganadores de torneo de futbol infantil

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RIOVERDE.- La Liga Municipal de futbol Infantil fue reconocida, el evento reunió a niños que están afiliados a esta organización, cabe destacar que hace unos meses se llevó a cabo el evento de futbol infantil de la Zona Media, participaron 1,600 niños de 25 academias y 80 entrenadores.

Se entregaron reconocimiento a los campeones y subcampeones.

Entre los premiados están las Águilas del Puente del Carmen que obtuvo el subcampeonato y Galaxy Academia el tercer lugar, Rodrigo Reséndiz Portillo de Academia Galaxi Soccer Club, fue el campeón goleador y Sebastián Pérez, de Cachorros Zona Media, fue el mejor portero.

En la categoría Pony Correcaminos, la Academia MM fue subcampeón y Naranjeros obtuvo el tercer lugar, Diego Hernández de la Academia MM, fue campeón goleador y Sebastián Ortiz de Academia MM, fue reconocido como mejor portero.

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En la categoría Infantil A, Cachorros fue el campeón, Academia MM obtuvo el subcampeonato y Naranjeros tercer lugar, Gabriel Rocha, de Cachorros, campeón goleador e Iker Flores, también de Cachorros, fue distinguido como mejor portero.

En la categoría Infantil B, Academia MM conquistó el campeonato, Correcaminos fue subcampeón y Cárdenas obtuvo el tercer lugar, Alexander González, de Academia San Antonio y Julio Alonso, de la Escuela de Fútbol Cadete, compartieron el título de campeones goleadores, mientras que Ulises González de Academia MM, fue reconocido como mejor portero.

En la COFFEE Infantil C, CEFFUR resultó campeón, Correcaminos obtuvo el subcampeonato y San Ciro FC el tercer lugar; Alexander García, de CEFFUR, campeón goleador y Axel Reynaga, del equipo de Correcaminos, obtuvo un reconocimiento como mejor portero.

En la categoría Juvenil, San Antonio se proclamó campeón, Potros Potosinos obtuvo el subcampeonato y Deportivo Guadalupe Plazuela fue el tercer lugar, Aarón Morales, de Academia San Antonio, fue campeón goleador, Alejandro Reséndiz, de Potros Potosinos, Alan Aguilar y Ernesto Cabrera, de San Antonio, fueron reconocidos como los mejores porteros.