Preocupan contradicciones de Sheinbaum sobre fracking

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El Observatorio Indígena Mesoamericano reprocha ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya negado en campaña usar el fracking para extracción de hidrocarburos y piensan que sigue la política económico-energética de Estados Unidos.

De nueva cuenta, el OIM lanza una diatriba por la contradicción de la mandataria nacional, quien en campaña aseguró que no habría fracking, luego lo ratificó en el amanecer de su administración y el jueves 6 de agosto negó haber prometido que no se practicaría.

Esta falta de congruencia hace que los del OIM y otras asociaciones indígenas cavilen que lo que ocurre es que el Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo ha hecho ajustes a su agenda energética, con una clara influencia de la política del Gobierno estadunidense, de Donald J. Trump y de los consorcios petroleros locales y extranjeros, cuestión que podría hacer ceder el balancín hacia la práctica, a pesar del riesgo medio ambiental y la sismicidad que deja la fractura en la tierra.