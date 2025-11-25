Prepara Coatlicue subida de máscaras

Matehuala.- El director del grupo de danza folclórica Coatlicue dio a conocer que Xantolo también estará en Matehuala y culmina este 29 de noviembre con la subida de máscaras, la cual llevarán a cabo en la Plaza de Armas a las 5.30 de la tarde.

Informó Jesús Torres Arias que la comparsa Coatlicue hará su última presentación de Huehues el próximo 29 de noviembre y así como se hace la bajada de máscaras, en esta ocasión harán la subida de máscaras en la Plaza de Armas.

Será un gran evento abierto al público en general gratuito, donde podrán acudir niños, jóvenes y adultos, pues aunque es una tradición de la huasteca potosina ellos la empezaron a hacer en Matehuala para que la gente de esta zona conozca esta tradición.

Sera hasta el próximo año cuando nuevamente se lleve a cabo la bajada de máscaras, y se lleven las comparsas de huehues, que el grupo Coatlicue cada año hace su comparsa pero la hacen en el Panteón Guadalupe el día de muertos, y es algo que este grupo de danza inicio en la ciudad y que ya se ha vuelto una tradición en la que van cientos de personas.

Este año la bajada la llevaron a cabo en el templo de San Miguelito, pues es una celebración que se inicia desde el 29 de septiembre, Coatlicue realiza este tipo de actividades con la finalidad de rescatar el folclor y es algo que poco a poco han estado logrando con sus presentaciones.