logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Preparan docentes el regreso a clases

Por Carmen Hernández

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan docentes el regreso a clases

RIOVERDE.- El próximo 1 de septiembre inicia el nuevo ciclo escolar, regresaran a las aulas más de 3,800 alumnos, el 25 de agosto personal completo ya estará trabajando en las escuelas para preparar 

Perla Edith González Torres titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), informó que los directores y docentes realizan un análisis del ciclo escolar anterior y realizan un programa de mejora continua para llevar a cabo acciones para seguir avanzando en las instituciones educativas, para fortalecer el trabajo en las escuelas.  

Más de 100 docentes se incorporarán los próximos días y para el 25 de agosto deberá estar todo el personal completo. 

El inicio del próximo ciclo escolar será el 1 de septiembre, donde estarán regresando a las aulas miles de estudiantes de nivel básico y secundaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

SLP

Miguel Barragán

Policías recuperan cartera con dinero
Policías recuperan cartera con dinero

Policías recuperan cartera con dinero

SLP

Redacción

Aumentan terapias para motociclistas accidentados
Aumentan terapias para motociclistas accidentados

Aumentan terapias para motociclistas accidentados

SLP

Carmen Hernández

Muchos de los afectados sufren incapacidad temporal, otros daños irreversibles

Entregan apoyos escolares
Entregan apoyos escolares

Entregan apoyos escolares

SLP

Jesús Vázquez