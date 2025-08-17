Preparan docentes el regreso a clases

RIOVERDE.- El próximo 1 de septiembre inicia el nuevo ciclo escolar, regresaran a las aulas más de 3,800 alumnos, el 25 de agosto personal completo ya estará trabajando en las escuelas para preparar

Perla Edith González Torres titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), informó que los directores y docentes realizan un análisis del ciclo escolar anterior y realizan un programa de mejora continua para llevar a cabo acciones para seguir avanzando en las instituciones educativas, para fortalecer el trabajo en las escuelas.

Más de 100 docentes se incorporarán los próximos días y para el 25 de agosto deberá estar todo el personal completo.

El inicio del próximo ciclo escolar será el 1 de septiembre, donde estarán regresando a las aulas miles de estudiantes de nivel básico y secundaria.

