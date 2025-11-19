Preparan el Festival de los Tamales en Santa Catarina

SANTA CATARINA.- Todo listo para el Festival de los Tamales, evento que se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en el municipio.

El alcalde Juan Carlos Ramos, acompañado de la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dieron a conocer los pormenores de las actividades, que iniciarán con un mural, donde quedará plasmado en la tradición etnia, donde estarán participando un colectivo de diversas partes del mundo como Rusia, Australia, México, Guanajuato y Colombia; alrededor de 40 artistas participarán por 32 días.

Se realizará la primera Trail Escénico, además, para el 29 de noviembre se realizará una carrera atlética de 12 y 6 kilómetros, la entrada y salida será a un costado de la Iglesia de Santa María Acapulco a las 7:30 de la mañana.

No podrá faltar el concurso de altares, donde la escuela ganadora podrá contar con la obra que elija un aula, sanitarios y cancha. Para el 30 de noviembre se realizará el “Mes de los tamales”, los guisos de mayor demanda son calabaza y frijol, habrá atole de maíz, el convivio se realizará en la plaza, por lo que invitan a la población para que participen en las actividades encaminadas a celebrar el “Mes de los tamales”.

