Preparan inicio de los rosarios guadalupanos

Matehuala.- Las familias católicas ya se preparan para los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe que iniciarán el 27 de octubre mientras que en algunas colonias empezarán el día 28.

El presbítero Antonio Ruiz Domínguez informó que los católicos comienzan en cada parroquia los 46 rosarios en honor a la Virgen Morena, algunas personas se organizan y los llevan a cabo en la capilla de su colonia o comunidad, así mismo hay vecinos que los organizan recorriendo casa por casa, así que hay que preparase para hacerle el altar a la también llamada Virgen Morena.

Se efectúan 46 rosarios a Nuestra Señora de Guadalupe, son 46 estrellas que se han descubierto en su manto, y de ahí se deriva el número de rosarios que se harán a la Reina de América.

Es una tradición que se realiza cada año, donde los mexicanos y latinoamericanos son los que mayor fe y amor han demostrado a la Guadalupana.

La iglesia católica exhorta a las personas a llevar a cabo los rosarios y pedir en estos por la paz de Matehuala, del país y el mundo, además de que es una oportunidad de perdonarnos si tenemos diferentes problemas con algún vecino o familiar.

También pide a la gente acudir a estos rosarios y hacerlo con fe y devoción, no solo esperando que el organizador del rosario les brinde comida, pues lamentablemente mucha gente solo va por la comida, pasan los rosarios y jamás vuelven a rezar o a ir a misa, hasta el otro año que nuevamente empiezan los rosarios.