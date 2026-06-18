Presenta Canaco La gran escapada

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Matehuala.- Rafael Fernández Santos, presidente de Canaco Matehuala presentó "La gran escapada", un detonador del turismo regional y nacional que promueve experiencias accesibles, únicas y con beneficios para el turista y el prestador de servicios, este año será del 18 al 21 de junio.

En rueda de prensa, Rafael Fernández Santos, acompañado de la secretaria de Turismo del Estado, Yolanda Cepeda y del presidente municipal, Raúl Ortega Rodríguez, presentó la estrategia impulsada por Concanaco Servytur México, que busca impulsar el turismo local y regional mediante promociones de ofertas y experiencias turísticas.

Explicó que durante la primera edición de "La gran escapada" en 2025, hubo una derrama económica de 40 mil millones de pesos. Los negocios que atiendan a cualquier visitante son bienvenidos, como cafeterías, restaurantes, hoteles, servicios de transporte, asociaciones que den recorridos turísticos.

Este año se busca que las personas que busquen experiencias o servicios turísticos tengan a la mano diferentes opciones.

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"Se acerca una gran festividad, el Día del Padre, es una gran oportunidad para todos los negocios", detalló el presidente de Canaco Matehuala.

El registro es gratuito y los negocios prestadores de servicios pueden acceder a los distintos beneficios de formar parte de este impulso del turismo a nivel nacional, "Tenemos la posibilidad de que Matehuala luzca con todas las festividades que tiene a lo largo del año, y crear oportunidades, actividades que nos den derrama económica".