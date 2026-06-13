Presentan candidatas a reina de los Azahares

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RIOVERDE.- Son cinco las candidatas a reina de los Azahares, las que fueron presentadas, evento que se realiza por el aniversario de la fundación de Rioverde, que es en julio, ahí será coronada la reina de los azahares.

Las candidatas realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad, para arribar a la Plaza de los Solquis, donde se llevó a cabo la presentación de cada una de las aspirantes al cetro y corona.

Las candidatas son Adriana Sánchez Mancilla, Aryam Catalina Espinoza García, Andrea Lizeth Gutiérrez Torres, Michelle Granados Rodríguez y Lilian Vianey Pérez Tello.

El jurado calificador que estuvo integrado por Lula Amador, José Eduardo Hernández Molinar, Adrián Esteban Peña Romo y Carmen Guevara, evaluaron el carro alegórico, temática, vestuario y desenvolvimiento para decidir a la ganadora.

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