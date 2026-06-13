logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presentan candidatas a reina de los Azahares

Por Carmen Hernández

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan candidatas a reina de los Azahares
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Son cinco las candidatas a reina de los Azahares, las que fueron presentadas, evento que se realiza por el aniversario de la fundación de Rioverde, que es en julio, ahí será coronada la reina de los azahares. 

      Las candidatas realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad, para arribar a la Plaza de los Solquis, donde se llevó a cabo la presentación de cada una de las aspirantes al cetro y corona. 

      Las candidatas son Adriana Sánchez Mancilla, Aryam Catalina Espinoza García, Andrea Lizeth Gutiérrez Torres, Michelle Granados Rodríguez y Lilian Vianey Pérez Tello. 

      El jurado calificador que estuvo integrado por Lula Amador, José Eduardo Hernández Molinar, Adrián Esteban Peña Romo y Carmen Guevara, evaluaron el carro alegórico, temática, vestuario y desenvolvimiento para decidir a la ganadora.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial
      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial

      Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial

      SLP

      Redacción

      Foro de seguridad en motocicleta
      Foro de seguridad en motocicleta

      Foro de seguridad en motocicleta

      SLP

      Carmen Hernández

      Euforia por triunfo de Selección de México
      Euforia por triunfo de Selección de México

      Euforia por triunfo de Selección de México

      SLP

      Jesús Vázquez

      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco
      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco

      Justifica directora del Conalep el apoyo policiaco

      SLP

      Jesús Vázquez

      Autoridades educativas dan seguimiento a los hechos