Presentan programa Conéctate Seguro

CIUDAD VALLES.- Presentaron el programa Conéctate Seguro, con el que se intenta prevenir el ciber bullying y en donde la mayoría de los papás no conoce los métodos de defensa de sus hijos, expuestos en las redes sociales.

La presentación incluyó el ofrecimiento de las autoridades municipales, como el DIF, la Policía y la misma dirección de Comunicación Social para entender las redes sociales que usan los niños y poder prevenir cualquier posible caso de ciber bullying.

David Alarcón Rivera, director de Comunicación Social del Ayuntamiento dijo que apenas el 23 por ciento de los papás saben y entienden las interacciones de sus hijos, niños, en Roblox (plataforma de videojuegos y diseño de los mismos) o en redes como Telegram, WhatsApp o Tik Tok, ya que, al contrario de sus padres, los niños no sienten interés por el Facebook.

Esta campaña pretende acercarse a quien solicite ayuda o que quiera conocer los detalles de los controles parentales en dispositivos y redes, pra evitar cualquier tipo de abuso.

