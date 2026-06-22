Presentan proyecto para remodelar la Plaza Juárez

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Matehuala.- Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Matehuala participaron en la XI Repentina de Arquitectura, una actividad académica que les permitió poner en práctica sus conocimientos, habilidades de diseño y capacidad de respuesta ante problemáticas reales del entorno urbano.

En esta edición, el desafío consistió en desarrollar propuestas para la remodelación de la Plaza Juárez, integrando soluciones innovadoras de mobiliario urbano y una adecuada selección de especies vegetales, con el propósito de mejorar la funcionalidad, imagen y experiencia de los usuarios en este importante espacio público de la ciudad.

La Repentina es un ejercicio intensivo de diseño contrarreloj en el que los participantes conocen el tema y los requerimientos únicamente al inicio de la actividad.

Esta dinámica busca simular las condiciones del ejercicio profesional, fomentando la rápida toma de decisiones, creatividad, capacidad de síntesis y el trabajo colaborativo.

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Como parte de la jornada académica, los estudiantes presentaron sus proyectos ante representantes de diversos sectores de la comunidad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las propuestas y compartir sus perspectivas sobre la importancia de crear espacios urbanos más funcionales, atractivos e incluyentes para la ciudadanía.