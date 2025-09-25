logo pulso
Presentará exfuncionaria libro sobre el perdón

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Presentará exfuncionaria libro sobre el perdón

CIUDAD VALLES.- Exfuncionaria del Ayuntamiento presentará un libro que recién publicó sobre “perdonar y sanar” el próximo 30 de septiembre, en el Teatro del Centro Cultural.

Rosy Rodríguez estuvo en el kiosco de Valles esta media mañana para dar a conocer la presentación de su libro “Raíces Ancestrales”, en el que abordaría una forma de entender la naturaleza del perdón, a través de la revisión del pasado familiar.

Rosy Rodríguez fue la directora de la Instancia Municipal de la Mujer en la administración de Rómulo Garza Martínez (2007-2009) y tendrá la presentación a las siete de la noche del martes 30 de septiembre, en el lobby del teatro Fernando Domínguez.

