logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Presume el IEIFE edificación de 25 escuelas en Valles

Quedan pendientes varios módulos más

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Presume el IEIFE edificación de 25 escuelas en Valles

CIUDAD VALLES.- Presume directora del IEIFE haber construido 25 escuelas completas en Valles.

Martha Alicia Martínez Pérez refirió que el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa ha levantado esa cantidad de planteles completos en Valles y quedan pendientes de edificación 50 módulos en esta localidad.

Sobre la dilación en la atención en algunas escuelas, explicó que el IEIFE debe contar con el dictamen de daños o de una nueva obra para poder ofrecer el apoyo y la ayuda necesarios para que las escuelas tengan condiciones óptimas.

Actualmente, hay 250 escuelas públicas, desde educación inicial hasta secundaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina
Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

Políticos y líderes sociales contra el genocidio en Palestina

SLP

Miguel Barragán

Policías recuperan cartera con dinero
Policías recuperan cartera con dinero

Policías recuperan cartera con dinero

SLP

Redacción

Aumentan terapias para motociclistas accidentados
Aumentan terapias para motociclistas accidentados

Aumentan terapias para motociclistas accidentados

SLP

Carmen Hernández

Muchos de los afectados sufren incapacidad temporal, otros daños irreversibles

Entregan apoyos escolares
Entregan apoyos escolares

Entregan apoyos escolares

SLP

Jesús Vázquez