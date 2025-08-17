Presume el IEIFE edificación de 25 escuelas en Valles

CIUDAD VALLES.- Presume directora del IEIFE haber construido 25 escuelas completas en Valles.

Martha Alicia Martínez Pérez refirió que el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa ha levantado esa cantidad de planteles completos en Valles y quedan pendientes de edificación 50 módulos en esta localidad.

Sobre la dilación en la atención en algunas escuelas, explicó que el IEIFE debe contar con el dictamen de daños o de una nueva obra para poder ofrecer el apoyo y la ayuda necesarios para que las escuelas tengan condiciones óptimas.

Actualmente, hay 250 escuelas públicas, desde educación inicial hasta secundaria.

