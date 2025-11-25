Productores realizan paro a nivel nacional

RIOVERDE.- Productores realizan paro nacional por la reforma que atenta a la seguridad alimentaria.

Vanesa Gallegos dio a conocer que al plantón se sumaron 27 de los 32 estados y que en cuanto a la Zona Media, participan de Ciudad Fernández, Cerritos, Villa Juárez, Cárdenas, Rayón y Rioverde, entre otros.

Refiere que no están de acuerdo con la nueva reforma al artículo 27 de Aguas Nacionales, que atenta la seguridad alimentaria.

Los productos de la canasta básica llegan a usar más del 50% de agua, y en caso de aprobarse un aumento, los afectará severamente en sus cultivos, enfatizó.

Las concesiones están a la deriva, la población está tratando de regular su concesión, el gobierno tiene mucha deficiencia.

No se tiene certidumbre con el agua, los diputados no conocen lo que se está legislando de la reforma, en cuanto al artículo 27 son cerca de 232 páginas, no las han analizado, acusan a los productores de desperdiciar el agua, cuando esto resulta falso.