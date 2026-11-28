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CERRITOS.- Prohibida la venta de fuegos artificial artificiales y a quien se le sorprenda se aplicarán sanciones severas, como medida preventiva ante el riesgo de una contingencia.

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo se reunió con el teniente de control de Infantería Jorge García Cruz, donde se abordaron diversos temas de seguridad a aplicar para estas fiestas decembrinas y de fin de año.

En la reunión se dio a conocer que en el municipio no está permitida la venta de pirotecnia, por lo que se evitará que se expenda de manera ilegal.

La alcaldesa dijo que se busca prevenir un accidente por el uso de la pirotecnia.

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Hizo un exhorto a la ciudadanía a pasar las fiestas de fin de año en familia y con responsabilidad. Se dijo que la pirotecnia no solamente provoca incendios, también afecta a las mascotas que han resultado lesionadas.