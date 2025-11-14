logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lanzan tortillas y totopos del Bienestar

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Lanzan tortillas y totopos del Bienestar

Ciudad de México.- Tras lanzar productos como miel, chocolate, café y leche bajo la marca Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves el lanzamiento de tortillas, totopos y tostadas del Bienestar.

La Titular del Ejecutivo presentó el Plan Nacional del Maíz Nativo: El maíz es la raíz, una estrategia integral para fortalecer la producción, conservación y comercialización del maíz nativo mexicano, considerado la base de la cultura y alimentación nacional.

Destacó que esta estrategia busca apoyar a 1.5 millones de campesinas y campesinos que producen milpas de maíz, calabaza y frijol, a través de la compra de equipos especiales para cada región, que serán de acceso colectivo, para desmalezar la tierra o para colocar las semillas, así como para convertir las cosechas excedentes en productos terminados y con ello generar ingreso adicional.

“Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Mandataria federal informó que Catalina Monreal, titular del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), e hija de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, será la encargada de organizar a las mujeres campesinas para crear cooperativas que vendan tortillas a un precio justo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

G. Quiroz sí recibió amenazas
G. Quiroz sí recibió amenazas

G. Quiroz sí recibió amenazas

SLP

El Universal

“Hay miedo, pero alguien tiene que hacerlo”, resalta la alcaldesa de Uruapan

Asesta la SCJN golpe a Salinas Pliego
Asesta la SCJN golpe a Salinas Pliego

Asesta la SCJN golpe a Salinas Pliego

SLP

El Universal

Coordinan plan para Michoacán
Coordinan plan para Michoacán

Coordinan plan para Michoacán

SLP

El Universal

Titulares de Seguridad se reunieron con autoridades locales

No rodará el balón: CNTE
No rodará el balón: CNTE

No rodará el balón: CNTE

SLP

El Universal

Amenazan maestros con detener actividades del Mundial 2026