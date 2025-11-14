Lanzan tortillas y totopos del Bienestar

Ciudad de México.- Tras lanzar productos como miel, chocolate, café y leche bajo la marca Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves el lanzamiento de tortillas, totopos y tostadas del Bienestar.

La Titular del Ejecutivo presentó el Plan Nacional del Maíz Nativo: El maíz es la raíz, una estrategia integral para fortalecer la producción, conservación y comercialización del maíz nativo mexicano, considerado la base de la cultura y alimentación nacional.

Destacó que esta estrategia busca apoyar a 1.5 millones de campesinas y campesinos que producen milpas de maíz, calabaza y frijol, a través de la compra de equipos especiales para cada región, que serán de acceso colectivo, para desmalezar la tierra o para colocar las semillas, así como para convertir las cosechas excedentes en productos terminados y con ello generar ingreso adicional.

“Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa.

La Mandataria federal informó que Catalina Monreal, titular del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), e hija de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, será la encargada de organizar a las mujeres campesinas para crear cooperativas que vendan tortillas a un precio justo.