El arte de la imprenta llega al IPBA

Por Estrella Govea

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
El taller “Los oficios del libro: la imprenta de tipos móviles”, se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre de 11:00 a 15:00 horas, en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) y será impartido por Federico de la Vega y Diana Rodríguez, integrantes del Taller Editorial Entredós.

Se ofrecerá una introducción práctica y teórica a los oficios que intervienen en la creación del libro, desde la elaboración del papel y la encuadernación artesanal hasta la historia de la imprenta y la cultura editorial. Las y los participantes tendrán la posibilidad de realizar un ejercicio de impresión con tipos móviles, recuperando una técnica tradicional que marcó el desarrollo del conocimiento y la difusión literaria.

El encuentro esta dedicado a explorar las raíces de la producción editorial y busca acercar al público al proceso manual de impresión tipográfica. Más allá del aprendizaje técnico, la propuesta invita a reflexionar sobre la permanencia del libro como objeto artístico y vehículo de pensamiento.

El taller es gratuito, aunque con registro previo a través del correo literatura@ipba.com.mx.

