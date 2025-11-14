Pats de NE se imponen a Jets de Nueva York

Los Patriots de Nueva Inglaterra alargaron este jueves a ocho su racha de victorias consecutivas con su triunfo 27-14 sobre los Jets de Nueva York en el partido con el que se inició la semana 11 de la temporada de la NFL.

Los Pats se confirmaron como líderes de la división Este de la Conferencia Americana (AFC) con nueve ganados y dos perdidos, el mejor récord de la AFC; la derrota mantiene a los Jets en el fondo del mismo sector con marca de 2-8.

TreVeyon Henderson destacó con tres anotaciones, dos por acarreo y una por pase. También brilló el pateador venezolano Andrés Borregales, quien conectó dos puntos extra y dos goles de campo.

Los neoyorquinos tuvieron un inicio explosivo con una serie que recorrió 72 yardas que coronó Justin Fields con una carrera de anotación, la número 23 de su carrera, que los puso al frente 0-7.

Nueva Inglaterra reaccionó en el segundo cuarto gracias al poder de su ataque terrestre encabezado por TreVeyon Henderson, quien cruzó las diagonales 2 veces para enviar el juego al descanso 14-7.

En el tercer periodo Henderson consiguió su tercer touchdown del juego con una recepción de 6 yardas, acción a la que los Jets respondieron en su siguiente ofensiva por la misma vía, envío a las diagonales que atrapó John Metchie III para acercarse 21-14.