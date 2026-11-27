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CIUDAD VALLES.- En lo que va del trienio de David Medina Salazar, la dirección de Ecología ha reforestado más de seis mil árboles en el municipio, además de darles seguimiento para su desarrollo.

Este jueves, la dirección de Ecología hizo una campaña de reforestación de 100 árboles con cepas preparadas, junto a los operarios de Sembrando Vida y otras dependencias en la primaria Profr. Javier Calvillo Morales del Consuelo, para la recuperación de los sitios deforestados a lo largo de los años en la localidad.

Pero en total, la reforestación en diversas campañas realizadas por esta dependencia asciende a seis mil 100 árboles de las especies endémicas, incluso en áreas forestales de alta importancia.

, como en Laguna del Mante, hace unas semanas, en donde plantaron dos mil macizos que se perdieron en incendios recientes.

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