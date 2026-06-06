logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promueven cuidado del medio ambiente

Por Jesús Vázquez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Promueven cuidado del medio ambiente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano con apoyo de SAPSAM llevó a cabo una presentación de proyectos del cuidado del medio ambiento y cultura del agua, donde la idea principal es enseñarles a los niños que debemos de cuidar el planeta tierra.

      Durante esta actividad, los grupos escolares presentaron los trabajos y proyectos desarrollados a lo largo del ciclo escolar, donde plasmaron conocimientos, propuestas y acciones concretas orientadas al cuidado del entorno natural, la protección de los recursos hídricos y la adaptación ante los efectos del cambio climático.

      La conmemoración se centró en el lema "Por el clima", promoviendo la reflexión y la participación activa de la comunidad educativa frente a los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Con la participación de la comunidad escolar, se hizo un llamado mundial para promover estilos de vida sostenibles y preservar los recursos naturales de la tierra en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

      Este evento fue por que el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente, que estableció la ONU, para crear cultura del cuidado del medio ambiente, ya que lamentablemente las personas están acabando con la flora y fauna del planeta y cada vez están contaminando más, dañando la capa de ozono y provocando el calentamiento global que se está viviendo actualmente. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua
      Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua

      Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Secretaría de Turismo y operadores de los lugares mantienen las restricciones ante el riesgo en cuerpos de agua

      Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT
      Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT

      Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT

      SLP

      PULSO

      La dependencia dará una prórroga para que las tramiten

      Invitan a carrera Petros Run 5K
      Invitan a carrera Petros Run 5K

      Invitan a carrera Petros Run 5K

      SLP

      Jesús Vázquez

      Lo que se recaude será para el área de rehabilitación del Hospital General

      Hombre se suicida en su vivienda
      Hombre se suicida en su vivienda

      Hombre se suicida en su vivienda

      SLP

      Redacción