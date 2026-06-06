Promueven cuidado del medio ambiente

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Matehuala.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano con apoyo de SAPSAM llevó a cabo una presentación de proyectos del cuidado del medio ambiento y cultura del agua, donde la idea principal es enseñarles a los niños que debemos de cuidar el planeta tierra.

Durante esta actividad, los grupos escolares presentaron los trabajos y proyectos desarrollados a lo largo del ciclo escolar, donde plasmaron conocimientos, propuestas y acciones concretas orientadas al cuidado del entorno natural, la protección de los recursos hídricos y la adaptación ante los efectos del cambio climático.

La conmemoración se centró en el lema "Por el clima", promoviendo la reflexión y la participación activa de la comunidad educativa frente a los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Con la participación de la comunidad escolar, se hizo un llamado mundial para promover estilos de vida sostenibles y preservar los recursos naturales de la tierra en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Este evento fue por que el 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente, que estableció la ONU, para crear cultura del cuidado del medio ambiente, ya que lamentablemente las personas están acabando con la flora y fauna del planeta y cada vez están contaminando más, dañando la capa de ozono y provocando el calentamiento global que se está viviendo actualmente.

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