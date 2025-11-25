logo pulso
Promueven el deporte en colonias

Por Jesús Vázquez

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Promueven el deporte en colonias

MATEHUALA.- Con la finalidad de promover el deporte y combatir la delincuencia y adicciones en jóvenes se lleva a cabo el programa box en tu colonia, con peleas de box para que las observen los vecinos de las colonias, y que los niños y jóvenes se interesen en practicar este o cualquier otro deporte.

En el programa box en tu colonia se ofrecieron peleas de box en la colonia República, este programa es organizado por Fomento Deportivo para impulsar el deporte y la sana convivencia familiar, así como evitar que los jóvenes caigan en actividades ilícitas como adiciones, pues si practican algún deporte tendrán sus mentes ocupadas en cosas positivas, el box es un deporte que está sobresaliendo en los últimos años en el municipio.

En esta exhibición participaron varias escuelas de boxeo, donde los niños y jóvenes que participaron hicieron una muestra de todo lo que han aprendido, quienes vieron las peleas se emocionaron al ver las técnicas de boxeo que tenían los participantes, quienes demostraron tener un verdadero futuro en este deporte, se esperan más actividades de este tipo en diferentes colonias del municipio.

En el municipio han surgido grandes boxeadores, algunos ya son profesionales, por lo que es importante fomentar entre niños y jóvenes ya sea este o cualquier deporte, pues además de que esto ayuda a que no caigan en adicciones, también les ayuda mucho, en otras cosas ya que en la actualidad muchos niños y jóvenes solo juegan con el celular y ya hay muchos caso de obesidad infantil y juvenil. 

