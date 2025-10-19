Promueven la salud en el Octubre Rosa

Matehuala.- En el marco de la conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el Tecnológico de Matehuala llevó a cabo la conferencia “Hablemos de cuidados paliativos, duelo y voluntad anticipada: una mirada a la enfermedad avanzada”, impartida por Lidia Sánchez Ramos, reconocida especialista en salud integral y educación médica.

El evento formó parte de la campaña institucional “Octubre Rosa: la autoexploración no es una opción, es una prioridad”, impulsada por el módulo CuidaTec “Cuida tu salud”, que promueve la concientización sobre la prevención del cáncer de mama, la detección temprana y la importancia de adoptar hábitos saludables como parte de la vida diaria.

Durante la conferencia, Sánchez Ramos compartió con estudiantes, personal docente y administrativo la relevancia de la auto exploración, el autocuidado y la atención integral ante enfermedades graves, destacando el valor humano de la empatía, la prevención y la voluntad anticipada como parte de una vida consciente y responsable.

La jornada concluyó con un llamado a la reflexión sobre el papel de la comunidad en la promoción del bienestar “La salud es una elección diaria; promoverla y practicarla es nuestro deber como sociedad”, se destacó al cierre del evento.

