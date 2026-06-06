Pronostican un fin de semana lluvioso

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil alerta a la población por el fin de semana lluvioso que se pronostica para la región con lluvias fuertes en Matehuala estos días. De acuerdo con un análisis meteorológico, una baja presión en niveles medios de la tropósfera ha ingresado sobre la región noroeste del país, que provocará lluvias constantes.

Conforme avance hacia el norte del territorio nacional, interactuará con un canal de baja presión, favoreciendo el desarrollo de núcleos de tormenta que podrían desplazarse sobre la ciudad durante esta tarde y noche, provocando lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída aislada de granizo.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones, encharcamientos y corrientes de agua, es importante evaluar las condiciones del entorno, las nubes, el viento para buscar lugares seguros de resguardo durante las lluvias o evitar salir de casa.

Se pide a la población limpiar canaletas, alcantarillas, dar mantenimiento al arbolado, limpiar todo aquello que pueda generar saturación de agua en techos y patios aumentando el nivel de saturación de agua en casa habitación, de la misma manera evitar tirar basura sólida y grasas en el sistema alcantarillado, ya que esto aumenta el nivel de riesgo por inundación, hay grasas que se solidifican y taponean la red.

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Así mismo extremar precaución en calles que tienden a tener corrientes fuertes para evitar el arrastre de vehículos o personas.

El clima es muy dinámico y puede cambiar las condiciones, por lo cual se pide a la población estar atentos en medios oficiales, recordamos a la población que en esta temporada es normal tener lluvias en la zona por la temporada de huracanes y ciclones en el Pacifico Oriental de mayo a noviembre.