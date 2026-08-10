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Propone Canaco plan de desarrollo económico

Atraería oportunidades laborales para el Altiplano

Por Jesús Vázquez

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Propone Canaco plan de desarrollo económico
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      Matehuala.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Matehuala, Rafael Fernández Santos acudió a la Capital con su equipo de trabajo para reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, con el fin de darle continuidad y gestionar acciones y estrategias para fortalecer el desarrollo económico del Altiplano.

      Rafal Fernández informó que por la ubicación estratégica de Matehuala en la Carretera 57, hay interés de inversión de empresas, sin embargo, los altos costos de abastecimiento y los procesos logísticos poco eficientes son un problema para las compañías, los integrantes de Canaco propusieron vincular proveedores mayoristas con comerciantes y que exista una coordinación real entre Sedeco, los Gobiernos y la Cámara para atraer empleo a la región.

      Como parte de la estrategia de la Cámara, donde se toma en cuenta a los jóvenes y emprendedores y a sabiendas de la falta de oportunidades laborales por la falta de vinculación entre universidades y empresas, pidieron al titular de Sedeco, el acompañamiento para acercar más y mejores puestos laborales al Altiplano, mediante Ferias de Trabajo.

      El dirigente empresarial explicó que fue una reunión fructífera con el titular de Sedeco, toda vez que se dio respuesta positiva a todos los proyectos y necesidades que como Cámara plantearon. 

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