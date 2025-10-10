logo pulso
Proponen aumento a la tarifa del agua

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Proponen aumento a la tarifa del agua

CIUDAD VALLES.- El director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), Osmín Meraz Echeverría propondrá un incremento en la tarifa de un 5 por ciento a la Junta de Gobierno.

El funcionario explicó que el incremento sería destinado a infraestructura para mejorar las condiciones del tratamiento que se le da al vital líquido, aunque la propuesta primero tiene que ser aprobada por la Junta de Gobierno.

Aclaró que la propuesta iría acompañada de un candado para que el dinero recaudado no se pueda utilizar para nómina, sino para los fines técnicos que mejoren la calidad del agua.

El aumento de cinco por ciento se traduciría en 6.25 pesos más por mes, o sea el recibo mínimo pasaría de ser 125 a 131 pesos.

