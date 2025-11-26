Corren por la inclusión

El Centro de Rehabilitación Integral CRI de Matehuala invita a la población a participar en la carrera atlética Inclusión en Movimiento 2025, que se llevará el próximo domingo 30 de noviembre a los ocho de la mañana la cual saldrá del CRI.

Esta es una actividad con causa y busca fomentar la sensibilización social y la participación activa de las personas con discapacidad, en el marco de la conmemoración del Dia Internacional de las Personas Con discapacidad, en este evento se tendrá la categoría de 3k y 5k se invita a la gente a ser parte de este gran evento deportivo, y solidario, donde no es necesario ser corredor profesional los participantes pueden trotar e inclusive caminar.

Las inscripciones son en el CRI hasta un día antes de la carrera, al ser una carrera con causa la cuota de inscripción será en especie, por lo que los participantes se les pide un paquete de pañales para adultos por cada corredor, las categorías son 3k para personas con discapacidad y 5k para el público en general, además de que se tendrá la premiación en medallas conmemorativas para las primeras cien personas que lleguen a la meta, son cien medallas por categoría.

También se obsequiaran 10 playeras conmemorativas para las primeras cien personas e inscribirse en ambas categorías, el día de las personas con discapacidad es e 3 de diciembre y es por eso que llevan a cabo esta carrera, esta fecha es para concientizar el respeto hacia quienes tienen algún tipo de discapacidad.

