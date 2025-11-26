logo pulso
Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Sólo treinta de  mil 100 escuelas ubicadas en la Huasteca Norte cuentan con el Programa Nacional de Inglés (Proni), de acuerdo con cifras de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga dio a conocer que este martes llegaron a esa dependencia los libros del Proni que serán repartidos entre los alumnos de una treintena de planteles de la Huasteca norte, que representan el tres por ciento del total de los educandos en esta región.

El funcionario educativo manifestó que “no todas las escuelas solicitan este programa, pero que para quienes sí lo requieren”, se cuenta con bibliografía desde el nivel preescolar hasta el último año de Educación Básica, es decir, primaria.

No obstante, más de mil escuelas de esa zona del estado no cuentan con estos cursos, reconoció Gutiérrez Zúñiga.

La SEGE lanzó recientemente la convocatoria para la contratación de asesores educativos especializados en impartir los cursos en lengua extranjera inscritos dentro del Proni. 

