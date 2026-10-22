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Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore

En redes sociales anuncia la llegada a las comunidades

Por Redacción

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Yolanda Cepeda entrega despensas de Sedesore
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      CIUDAD VALLES.- Sigue la entrega de despensas de la Sedesore por parte de la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría, en varios puntos del municipio.

      En sus propias redes sociales, la jefa de la administración del Turismo en la entidad ha anunciado su paso por comunidades o poblados fuera de la cabecera municipal, con la finalidad de entregar los apoyos alimentarios que hasta hace poco eran responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y de José Luis Romero Calzada "Tecmol".

      Al igual que con visitas en los lugares programados para entrega, en las oficinas de Turismo, en la calle Manuel José Othón, entre Vicente C. Salazar y Zaragoza, también se hace la cesión de ese derecho ciudadano.

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