logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mujer cae al zafarse remolque de moto

Por Carmen Hernández

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer cae al zafarse remolque de moto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Una persona de la tercera edad sufre accidente al caer de un remolque en el que se transportaba sufriendo severas lesiones. 

      Los hechos se presentaron en la Prolongación de Juárez en la comunidad de Puestecitos, cuando un motociclista llevaba anclado un remolque, en el cual era transportada una adulta mayor.  Desafortunadamente se zafó el remolque y provocó que la mujer cayera y sufriera múltiples lesiones en el cuerpo.  

      La mujer fue trasladada de emergencia por personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal al nosocomio. 

      Los médicos evaluaron las condiciones de salud de la mujer, debido a las severas lesiones que sufrió en la caída, que requirieron que quedara internada, hasta que mejoren sus condiciones de salud.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Denuncian invasión de andador peatonal
      Denuncian invasión de andador peatonal

      Denuncian invasión de andador peatonal

      SLP

      Miguel Barragán

      Vecinos piden al Ayto. intervenir para abrir la vía

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull
      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      Auxilian a adulto mayor tras ataque de pitbull

      SLP

      Redacción

      Fallece el profesor Raymundo De León
      Fallece el profesor Raymundo De León

      Fallece el profesor Raymundo De León

      SLP

      Jesús Vázquez

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos
      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      Niega edil de Tanquián haber usado vehículos en delitos

      SLP

      Miguel Barragán