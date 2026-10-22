Mujer cae al zafarse remolque de moto

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RIOVERDE.- Una persona de la tercera edad sufre accidente al caer de un remolque en el que se transportaba sufriendo severas lesiones.

Los hechos se presentaron en la Prolongación de Juárez en la comunidad de Puestecitos, cuando un motociclista llevaba anclado un remolque, en el cual era transportada una adulta mayor. Desafortunadamente se zafó el remolque y provocó que la mujer cayera y sufriera múltiples lesiones en el cuerpo.

La mujer fue trasladada de emergencia por personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal al nosocomio.

Los médicos evaluaron las condiciones de salud de la mujer, debido a las severas lesiones que sufrió en la caída, que requirieron que quedara internada, hasta que mejoren sus condiciones de salud.

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