Víctimas de mordedura de perro deben denunciar al dueño del can

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CIUDAD VALLES.- La única vía que le queda a una persona que resulta herida tras el ataque de un perro es la de la denuncia en la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

Un perro de raza pitbull atacó a un hombre de 62 años de edad que iba en su bicicleta, sobre la calle Frontera, de la colonia Porvenir y casos como éste se han multiplicado en las últimas fechas.

La valoración médica puede ser tomada en cuenta en Ecología, para canalizar al Sector Salud y prevenir el contagio del virus de la rabia, sin embargo, se debe denunciar al dueño del perro o a quién resulte responsable del animal, porque, por principio de cuentas, ha cometido el delito del abandono del animal, que se encontraba en la calle, sin supervisión.