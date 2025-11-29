Prueban camión urbano eléctrico

CIUDAD VALLES.- Prueba la empresa Servicio Urbano una unidad eléctrica en Valles, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La secretaria Araceli Martínez Acosta, dijo que sabía de las pruebas realizadas por la empresa Servicio Urbano -única concesionaria en este tipo de transporte-, con una unidad idéntica a las que el Gobierno y la misma SCT usan para el servicio de Red Metro, desde hace más de dos meses en Valles.

La funcionaria se congratuló con esas pruebas y agregó que existe una petición de la SCT a Vencedor para que, ya si no convierten su flota al transporte eléctrico, al menos que renueven su flota a gasolina en el corto plazo.

La unidad tiene un par de días rodando en Valles, con personal presuntamente de conducción, en fase de academia.

