Estado

Realizan bomberos colecta en las calles

Por Carmen Hernández

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan bomberos colecta en las calles

Ciudad Fernández.- El cuerpo de bomberos arrancó su colecta y los tragahumo se han instalado en el Boulevard, donde están solicitando el apoyo a los automovilistas ante la carencia de recursos y equipo que enfrentan para brindar un mejor servicio.   

El comandante Jorge Armando Ruiz Barragán, dijo que los gastos ascienden a 60 mil pesos y que reciben un apoyo de 5 mil pesos mensuales de la presidencia municipal, lo que resulta insuficiente para la corporación. 

Hizo hincapié que están solicitando apoyo a la población para que los ayuden ante los problemas que enfrentan, con lo que puedan, ya que cada peso es importante para ellos.  

El recurso será destinado para los gastos operativos, el mantenimiento de vehículos y otras necesidades que enfrentan.  

El objetivo es seguir acudiendo a las llamadas de auxilio que se lleguen a presentar por alguna contingencia, pero con el equipo que se requiera para atenderla en las mejores condiciones.

