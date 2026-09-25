logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan caminata juvenil a Catorce

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan caminata juvenil a Catorce
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la Caminata Juvenil a Real de Catorce, la cual tuvo una excelente respuesta por parte de los jóvenes que acudieron este año, es una tradición que se ha llevado a cabo los últimos años para fomentar el senderismo y el amor a Dios, así como que los jóvenes se acerquen a la iglesia católica.

      En la Caminata Juvenil participaron jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero también niños y niñas, así como hombres y mujeres mayores de 30 años de edad y hasta algunas personas de la tercera edad, que se unieron a este magno evento, donde durante el camino rezaron pidiendo a Dios paz para todo el mundo.

      La Caminata fue organizada por la Diócesis de Matehuala y se lleva a cabo a San Francisco, dado que es el santo patrono de la Diócesis de Matehuala, durante la caminata se llevan a cabo momentos de reflexión, oración, canciones y, sobre todo, una gran convivencia, la salida fue a las siete de la mañana para llegar al mediodía a la iglesia y celebrar solemne eucaristía.

      La idea principal es que los jóvenes vayan a visitar a San Francisco, quien es el patrono de la Diócesis de Matehuala.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       Uno de los momentos más pesados es al pasar por la Cuesta de los Arrepentidos, pero en todo momento se apoyó a los asistentes para que ninguno se quedara en el camino, no se presentó ningún incidente durante esta caminata juvenil.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pronostican un fin de semana lluvioso
      Pronostican un fin de semana lluvioso

      Pronostican un fin de semana lluvioso

      SLP

      Redacción

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia
      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      SLP

      Redacción

      La hija del afectado demanda apoyo de autoridades

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio
      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      SLP

      Carmen Hernández

      Este domingo, primera carrera de panzones
      Este domingo, primera carrera de panzones

      Este domingo, primera carrera de panzones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Actividades de fiestas patronales de San Miguelito