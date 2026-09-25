Realizan caminata juvenil a Catorce

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Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la Caminata Juvenil a Real de Catorce, la cual tuvo una excelente respuesta por parte de los jóvenes que acudieron este año, es una tradición que se ha llevado a cabo los últimos años para fomentar el senderismo y el amor a Dios, así como que los jóvenes se acerquen a la iglesia católica.

En la Caminata Juvenil participaron jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero también niños y niñas, así como hombres y mujeres mayores de 30 años de edad y hasta algunas personas de la tercera edad, que se unieron a este magno evento, donde durante el camino rezaron pidiendo a Dios paz para todo el mundo.

La Caminata fue organizada por la Diócesis de Matehuala y se lleva a cabo a San Francisco, dado que es el santo patrono de la Diócesis de Matehuala, durante la caminata se llevan a cabo momentos de reflexión, oración, canciones y, sobre todo, una gran convivencia, la salida fue a las siete de la mañana para llegar al mediodía a la iglesia y celebrar solemne eucaristía.

La idea principal es que los jóvenes vayan a visitar a San Francisco, quien es el patrono de la Diócesis de Matehuala.

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Uno de los momentos más pesados es al pasar por la Cuesta de los Arrepentidos, pero en todo momento se apoyó a los asistentes para que ninguno se quedara en el camino, no se presentó ningún incidente durante esta caminata juvenil.