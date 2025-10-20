logo pulso
Estado

Realizan encuentro de bandas de guerra

Participan agrupaciones de varias instituciones educativas

Por Jesús Vázquez

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan encuentro de bandas de guerra

Matehuala.- Se llevó a cabo en la Plaza Juárez un encuentro de Bandas de Guerra de varias instituciones educativas, participaron niños, jóvenes y adultos además de una gran cantidad de personas que acudieron a presenciar este magno evento.

Este encuentro de bandas de guerra fue amistoso no se trató de ninguna competencia, el objetivo era mostrar a la población las bandas de guerra que hay en la ciudad, también que hay grandes talentos pues hay niños que desde muy temprana edad ya están en la banda de guerra, la gente estuvo aplaudiendo el gran trabajo que demostraron los grupos.

Entre las bandas que participaron fueron, Banda de Guerra Legión Bengala, Banda de Guerra del Instituto Tecnológico de Matehuala, Banda de Guerra Linces, Banda de la Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Banda de Guerra Lobos y Banda de Guerra Fraternidad Paceña, quienes demostraron todo el talento que tienen, así mismo se reconoció el trabajo de los maestros de las bandas de guerra. 

Al término del evento las bandas participantes tocaron juntas, los asistentes aplaudieron esta gran participación, finalmente se entregaron reconocimientos a todas las bandas participantes.

Este evento fue organizado como parte del Festiva Por Matehuala con la finalidad de rescatar el trabajo de las bandas de guerra, y hacer que más niños y jóvenes se interesen por ser parte de estas agrupaciones.

