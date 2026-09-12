Realizan Feria de Servicios Migratorios

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Matehuala.- Se llevó a cabo la Feria de Servicios Migratorios, con el objetivo de acercar a la ciudadanía información y orientación sobre diversos trámites y servicios relacionados con temas migratorios, la actividad se efectuó en la Plaza de Armas, donde se registró una buena respuesta por parte de la población que acudió .

Fue a través de la Dirección de Atención Ciudadana y Migración, a cargo de Enrique Olivares Martínez, que se realizó la Feria de Servicios Migratorios, con la finalidad de apoyar a las personas que requieren realizar diferentes trámites.

También se está brindando asesoría a adultos mayores para que puedan obtener su pasaporte y tengan la posibilidad de viajar a Estados Unidos de América para reunirse con sus hijos que radican en aquel país, pues muchos de ellos tienen varios años sin poder verlos.

La feria representó una oportunidad importante para quienes necesitan información clara y acompañamiento en la gestión de documentos y procedimientos migratorios, la invitación estuvo abierta a toda la ciudadanía.

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Durante el evento, representantes del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado y de Financiera para el Bienestar del Gobierno Federal brindaron atención y asesoría a las familias sobre diversos trámites, como visa para adultos mayores, pasaporte americano, doble nacionalidad y pensión del Seguro Social de Estados Unidos, entre otros servicios que otorgaron.