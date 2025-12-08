Realizan operativo en Agua Dulce

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal realizaron un operativo en la localidad de Agua Dulce, donde se denunció que había varios vehículos sospechosos y los habitantes temían por su seguridad.

Vecinos de la comunidad denunciaron una gran cantidad de vehículos sospechosos en la carretera 69 en San Ciro de Acosta a la altura de dicha comunidad, lo que generó miedo y el hecho de que se tratará de presuntos delincuentes.

Luego del llamado de auxilio a la corporación policiaca, acudieron varios oficiales y realizaron un recorrido por caminos vecinales y diversos sectores de la comunidad de Agua Dulce.

La corporación policíaca no detecto unidades o gente de otras comunidades, por lo que volvió la calma entre la población, aunque se quedaron con dudas sobre los vehículos que habían observado y que luego desaparecieron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, la Policía Municipal reforzó la vigilancia en este sector del municipio durante varias horas, para que la población se sintiera más segura, lo que agradecieron los habitantes para terminar con su zozobra que habían generado las unidades motrices.