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Realizan simulacro de incendio en empresa

Se establecieron protocolos y acciones para evacuar al personal

Por Carmen Hernández

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Realizan simulacro de incendio en empresa
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      RIOVERDE.- En la empresa Zoppas Industries se realizó un simulacro de incendio en una máquina de producción, estas acciones como medida para reforzar la capacitación con el uso de los extinguidores y de otros implementos para atacar y apagar un incendio. 

      El coordinador de Protección Civil Municipal, José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se realizó un simulacro donde participaron 295 empleados y 18 visitantes, todos fueron evacuados en base al Programa Interno de Protección Civil.  

      El ejercicio duró 13 minutos, se cumplió con el procedimiento de activar desde la brigada interna, sistema de alarma y el puesto de mando.  

      Tras evaluar el procedimiento, se observó una respuesta adecuada por parte de los brigadistas internos y una evacuación ordenada.  

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      Dentro de las recomendaciones que se hicieron fue el capacitar a los empleados sobre el uso de los extintores.  

      Este tipo de prácticas continuarán en diversas empresas, a fin de que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de una contingencia.

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