Realizan simulacro de incendio en empresa

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RIOVERDE.- En la empresa Zoppas Industries se realizó un simulacro de incendio en una máquina de producción, estas acciones como medida para reforzar la capacitación con el uso de los extinguidores y de otros implementos para atacar y apagar un incendio.

El coordinador de Protección Civil Municipal, José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se realizó un simulacro donde participaron 295 empleados y 18 visitantes, todos fueron evacuados en base al Programa Interno de Protección Civil.

El ejercicio duró 13 minutos, se cumplió con el procedimiento de activar desde la brigada interna, sistema de alarma y el puesto de mando.

Tras evaluar el procedimiento, se observó una respuesta adecuada por parte de los brigadistas internos y una evacuación ordenada.

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Dentro de las recomendaciones que se hicieron fue el capacitar a los empleados sobre el uso de los extintores.

Este tipo de prácticas continuarán en diversas empresas, a fin de que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de una contingencia.