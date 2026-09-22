Realizan simulacro de sismo en ISSSTE

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Matehuala.- La Clínica ISSSTE y la Jurisdicción Sanitaria llevaron a cabo un simulacro, en el cual participaron corporaciones de auxilio, corporaciones policiacas, en el caso del ISSSTE pacientes y doctores, y en las oficinas de la Jurisdicción todos los trabajadores.

El primer simulacro se efectuó en la Clínica ISSSTE, con la hipótesis de un sismo, esta actividad la realizaron en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026, donde participaron un aproximado de 70 personas, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y elementos de Bomberos, para brindar auxilio en esta contingencia.

Las enfermeras y doctores apoyaron para llevar a cabo este simulacro y empezaron a evacuar a todas las personas que estaban en la Clínica, quienes salieron a un punto de reunión que se encontraba afuera de las instalaciones de este lugar. El simulacro fue todo un éxito.

Por otra parte, también en la Jurisdicción Sanitaria Número 2 llevaron a cabo un simulacro como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de prevención y preparación ante situaciones de emergencia.

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Este tipo de ejercicios permiten reforzar los protocolos de actuación, identificar áreas de oportunidad y, sobre todo, recordar la importancia de saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia que se llegue a presentar.