Realizarán lotería pro asilo de ancianos

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CÁRDENAS.- Invitan a la lotería con causa que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre a beneficio de la Casa Hogar del Anciano de San Nicolás Tolentino, que enfrenta algunas carencias y requiere de recursos para mejorar la atención de las personas albergadas. Los organizadores mencionaron que ultiman detalles para lo que será el evento para los adultos mayores de la Casa Hogar, para que resulte un éxito el evento.

Las personas interesadas pueden aportar desde un postre, incluso también pueden apoyar en elaborar los platillos, se les llevarán los ingredientes, el hecho es que apoyen para lograr recaudar una mayor cantidad de recursos. Indicaron que cada carta tiene un costo de 50 pesos, teniendo derecho a 10 juegos.

Es por ello que se invita a la población para que participe, también se tendrán a la venta antojitos mexicanos, para que puedan degustar.