logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizarán lotería pro asilo de ancianos

Ante pocos recursos que tienen en la casa hogar

Por Carmen Hernández

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán lotería pro asilo de ancianos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CÁRDENAS.- Invitan a la lotería con causa que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre a beneficio de la Casa Hogar del Anciano de San Nicolás Tolentino, que enfrenta algunas carencias y requiere de recursos para mejorar la atención de las personas albergadas.  Los organizadores mencionaron que ultiman detalles para lo que será el evento para los adultos mayores de la Casa Hogar, para que resulte un éxito el evento. 

      Las personas interesadas pueden aportar desde un postre, incluso también pueden apoyar en elaborar los platillos, se les llevarán los ingredientes, el hecho es que apoyen para lograr recaudar una mayor cantidad de recursos.  Indicaron que cada carta tiene un costo de 50 pesos, teniendo derecho a 10 juegos.  

      Es por ello que se invita a la población para que participe, también se tendrán a la venta antojitos mexicanos, para que puedan degustar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cierran dos parajes por las intensas lluvias
      Cierran dos parajes por las intensas lluvias

      Cierran dos parajes por las intensas lluvias

      SLP

      Redacción

      Afectados varios sitios de interés turístico

      Iniciarán curso del ICAT en octubre
      Iniciarán curso del ICAT en octubre

      Iniciarán curso del ICAT en octubre

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles
      Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles

      Realizan Festival del Maíz Sembrando Vida en Valles

      SLP

      Redacción

      Cumple Hospital General 12 años
      Cumple Hospital General 12 años

      Cumple Hospital General 12 años

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reconocen el trabajo de todo el personal, para salvar vidas