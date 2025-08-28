Realizarán noche mexicana pro casa de cristiandad
RIOVERDE.- Este próximo 13 de septiembre se llevará a cabo una noche mexicana a beneficio de la Casa de Cristiandad.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad y la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría convocan a toda la feligresía, para que participe en la noche mexicana para que apoyen y adquieran y disfruten todo lo que se tenga en venta.
El evento está programado para llevarse a cabo en el Salón Riverside ubicado en la calle Madero. Se tendrá a la venta desde antojitos mexicanos, pozole, enchiladas, tamborcitos, tacos rojos, agua de jamaica, horchata y limón, entre otros artículos para degustar.
Es por ello que se invita a la población en general para que festeje en familia el mes patrio y coopere para una noble causa, como lo es la Casa de Cristiandad ubicada en el Ejido Puente del Carmen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias