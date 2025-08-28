Realizarán noche mexicana pro casa de cristiandad

RIOVERDE.- Este próximo 13 de septiembre se llevará a cabo una noche mexicana a beneficio de la Casa de Cristiandad.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad y la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría convocan a toda la feligresía, para que participe en la noche mexicana para que apoyen y adquieran y disfruten todo lo que se tenga en venta.

El evento está programado para llevarse a cabo en el Salón Riverside ubicado en la calle Madero. Se tendrá a la venta desde antojitos mexicanos, pozole, enchiladas, tamborcitos, tacos rojos, agua de jamaica, horchata y limón, entre otros artículos para degustar.

Es por ello que se invita a la población en general para que festeje en familia el mes patrio y coopere para una noble causa, como lo es la Casa de Cristiandad ubicada en el Ejido Puente del Carmen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí