Realizarán simulacro de incendio en el Cbta

Estado

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
Cerritos.- Todo listo para llevar a cabo un simulacro de incendio en el Cbta 123, que se realizará este próximo 12 de noviembre. 

Este evento será realizado en coordinación del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, estarán realizando un simulacro de incendio y evacuación del área donde se supone ocurre la contingencia.

Se tiene programado que se realizará el próximo 12 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones del Cbta 123.

Lo que se busca es que tanto el personal como estudiantes cuenten con las herramientas necesarias, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia. 

Este tipo de actividades están programadas en diversas instituciones educativas.

