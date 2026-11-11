Reanudan servicios en módulos del INE

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CIUDAD VALLES.- El INE volvió a trabajar en normalidad, luego de que los trabajadores consiguieron un 10 por ciento de aumento en su salario, tras el paro de este lunes 9 de noviembre.

Esta jornada de martes, los empleados del módulo del organismo electoral estuvieron trabajando en sus horarios habituales, de ocho de la mañana a ocho de la noche, después de alcanzar un aumento del 10 por ciento a sus percepciones y de que hicieron un paro laboral todo el lunes 9 de noviembre por esa misma razón.

La novedad fue que hoy, al contrario de otras jornadas de finales de octubre y principios de noviembre, el módulo estaba repleto de solicitantes que hicieron cita ayer, en la mesa adicional que se colocó, tras el paro.