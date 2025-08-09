logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recolectan aparatos electrónicos que están dañados y en desuso

Son confinados en sitios especiales por parte de una empresa

Por Carmen Hernández

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Recolectan aparatos electrónicos que están dañados y en desuso

RIOVERDE.- En lo que va del año se han captado 150 kilos de aparatos electrónicos que ya no tienen uso pero que deben confinarse en sitios especiales para evitar que dañen los mantos freáticos. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que continúa abierta la campaña de recolección de aparatos que ya no sirvan para que se vayan a dejar en el departamento de Ecología, ubicado en calle Escandón. 

En materia de manejo de residuos, se estuvo recibiendo hornos de microondas, celulares, equipo de cómputo, entre otros artículos electrónicos que ya no sirven y que deben tirarse, pero en un lugar especial. 

En lo que va del año, se entregaron 150 kilogramos de aparatos electrónicos recolectados en la campaña permanente de basura electrónica a la empresa Petroquímica de Aceites S.A. de C.V., asegurando su correcta disposición.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que autoridades hacen un llamado a la población en general, para que se acerquen y lleven la basura electrónica a la oficina, donde se estará recibiendo, la finalidad es cumplir con la correcta disposición de este tipo de residuos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia
Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

Sacrílegos ladrones atracan una iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Se roban un micrófono y cordel del recinto religioso

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia
Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

Deja beneficios feria de servicios y acceso a justicia

SLP

Carmen Hernández

Se brindó atención y asesoría a personas que enfrentan algún problema legal

Notifican denuncias por maltrato animal
Notifican denuncias por maltrato animal

Notifican denuncias por maltrato animal

SLP

Redacción

Operativo en varias colonias de la ciudad

Invitan a escuela de tae kwon do
Invitan a escuela de tae kwon do

Invitan a escuela de tae kwon do

SLP

Carmen Hernández