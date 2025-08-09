Recolectan aparatos electrónicos que están dañados y en desuso

RIOVERDE.- En lo que va del año se han captado 150 kilos de aparatos electrónicos que ya no tienen uso pero que deben confinarse en sitios especiales para evitar que dañen los mantos freáticos.

Las autoridades municipales dieron a conocer que continúa abierta la campaña de recolección de aparatos que ya no sirvan para que se vayan a dejar en el departamento de Ecología, ubicado en calle Escandón.

En materia de manejo de residuos, se estuvo recibiendo hornos de microondas, celulares, equipo de cómputo, entre otros artículos electrónicos que ya no sirven y que deben tirarse, pero en un lugar especial.

En lo que va del año, se entregaron 150 kilogramos de aparatos electrónicos recolectados en la campaña permanente de basura electrónica a la empresa Petroquímica de Aceites S.A. de C.V., asegurando su correcta disposición.

Por lo que autoridades hacen un llamado a la población en general, para que se acerquen y lleven la basura electrónica a la oficina, donde se estará recibiendo, la finalidad es cumplir con la correcta disposición de este tipo de residuos.