Reconocen a destacados deportistas

Matehuala.- En el marco de las actividades de octubre, “Mes de la Cultura del Agua”, bajo el lema construyendo una nueva cultura hídrica, SAPSAM hizo entrega de reconocimientos a los deportistas más destacados de Matehuala en diferentes deportes. Se entregaron reconocimientos a deportistas que son leyendas del deporte, mujeres y hombres que con disciplina, esfuerzo y carácter han forjado una gran trayectoria, que hoy se convierten en embajadores del agua, inspirando a las nuevas generaciones.

En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a Olimpo Silva Reyes quien es campeón en voleibol, Guillermo Yrizar Tamayo campeón en atletismo, Juan Manuel Martínez en fútbol, Faustino Hernández Galván en atletismo y ciclismo, Licel Morales Guillen en triatlón, ciclista de ultra distancia y maratonista destacada, Julián García López en béisbol, Miguel Ángel Yrizar Rangel en bicicross y Juan Manuel Hernández Montelongo en basquetbol.

Juan Carlos Pérez Mendoza director de SAPSAM dijo que esta es una campaña denominada los campeones, que tiene la finalidad de reconocer a hombres y mujeres que con su disciplina y talento han puesto muy en alto a Matehuala en diferentes lugares donde van a participar y han logrado obteneer los primeros lugares.

Informó que con esta campaña reconocen su labor en el deporte y los convierten en embajadores de SAPSAM para que con su talento y disciplina los ayuden a cuidar el agua, pues en estos tiempos es muy importante con el apoyo de todos cuidar el vital liquido y los deportistas pueden llevar un gran mensaje de cuidado del agua y promover el deporte en niños y jóvenes.

