logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reconocen a destacados deportistas

Por Jesús Vázquez

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Reconocen a destacados deportistas

Matehuala.- En el marco de las actividades de octubre, “Mes de la Cultura del Agua”, bajo el lema construyendo una nueva cultura hídrica, SAPSAM hizo entrega de reconocimientos a los deportistas más destacados de Matehuala en diferentes deportes. Se entregaron reconocimientos a deportistas que son leyendas del deporte, mujeres y hombres que con disciplina, esfuerzo y carácter han forjado una gran trayectoria, que hoy se convierten en embajadores del agua, inspirando a las nuevas generaciones.

En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a Olimpo Silva Reyes quien es campeón en voleibol, Guillermo Yrizar Tamayo campeón en atletismo, Juan Manuel Martínez en fútbol, Faustino Hernández Galván en atletismo y ciclismo, Licel Morales Guillen en triatlón, ciclista de ultra distancia y maratonista destacada, Julián García López en béisbol, Miguel Ángel Yrizar Rangel en bicicross y Juan Manuel Hernández Montelongo en basquetbol.

Juan Carlos Pérez Mendoza director de SAPSAM dijo que esta es una campaña denominada los campeones, que tiene la finalidad de reconocer a hombres y mujeres que con su disciplina y talento han puesto muy en alto a Matehuala en diferentes lugares donde van a participar y han logrado obteneer los primeros lugares.

Informó que con esta campaña reconocen su labor en el deporte y los convierten en embajadores de SAPSAM para que con su talento y disciplina los ayuden a cuidar el agua, pues en estos tiempos es muy importante con el apoyo de todos cuidar el vital liquido y los deportistas pueden llevar un gran mensaje de cuidado del agua y promover el deporte en niños y jóvenes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a peatón; el responsable huye
Atropellan a peatón; el responsable huye

Atropellan a peatón; el responsable huye

SLP

Redacción

Suspenden clases hasta nuevo aviso
Suspenden clases hasta nuevo aviso

Suspenden clases hasta nuevo aviso

SLP

Redacción

Invitan al dulce sabor de la calavera
Invitan al dulce sabor de la calavera

Invitan al dulce sabor de la calavera

SLP

Carmen Hernández

Caminos cerrados por fuertes lluvias
Caminos cerrados por fuertes lluvias

Caminos cerrados por fuertes lluvias

SLP

Carmen Hernández

Autoridades monitorean ríos para prevenir una contingencia