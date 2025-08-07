logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reconocen a varios jóvenes boxeadores

Por Carmen Hernández

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Reconocen a varios jóvenes boxeadores

San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento entrego reconocimiento a jóvenes de la Escuela de Boxeo Azteca Gym, luego de que jóvenes participaron en un evento en Villa de Pozos y obtuvieron los primeros lugares. 

En un acto cívico realizado frente a palacio municipal, el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea hizo entrega de un merecido reconocimiento a los jóvenes de la Escuela de Boxeo Azteca Gym, quienes participaron en la reciente función de boxeo tipo olímpico realizada en Villa de Pozos el pasado sábado. 

Los jóvenes tuvieron una destacada actuación, en la que también participaron escuelas de boxeo de San Luis Potosí y de alto nivel como de Cuba. 

Los representantes del municipio gracias a su disciplina, obtuvieron excelentes resultados. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ángel Reséndiz Ruiz recibió un trofeo como ganador de su combate, Axel Felipe Velázquez López obtuvo una medalla por el segundo lugar, Alma Cristal Jiménez Zárate un trofeo como ganadora de su combate. 

Así como Pablo Harán López Méndez, medalla por segundo lugar, Aurelio López Méndez trofeo como ganador de su combate. 

El alcalde felicitó a los deportistas por su destacada actuación en este evento deportivo. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donan terreno al municipio, para áreas verdes
Donan terreno al municipio, para áreas verdes

Donan terreno al municipio, para áreas verdes

SLP

Carmen Hernández

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris
Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris

SLP

Miguel Barragán

Excavan pozo pero aún no hallan agua
Excavan pozo pero aún no hallan agua

Excavan pozo pero aún no hallan agua

SLP

Miguel Barragán

En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico

Invitan al concierto el Mundo de Chopin
Invitan al concierto el Mundo de Chopin

Invitan al concierto el Mundo de Chopin

SLP

Jesús Vázquez