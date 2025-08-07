Reconocen a varios jóvenes boxeadores

San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento entrego reconocimiento a jóvenes de la Escuela de Boxeo Azteca Gym, luego de que jóvenes participaron en un evento en Villa de Pozos y obtuvieron los primeros lugares.

En un acto cívico realizado frente a palacio municipal, el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea hizo entrega de un merecido reconocimiento a los jóvenes de la Escuela de Boxeo Azteca Gym, quienes participaron en la reciente función de boxeo tipo olímpico realizada en Villa de Pozos el pasado sábado.

Los jóvenes tuvieron una destacada actuación, en la que también participaron escuelas de boxeo de San Luis Potosí y de alto nivel como de Cuba.

Los representantes del municipio gracias a su disciplina, obtuvieron excelentes resultados.

Ángel Reséndiz Ruiz recibió un trofeo como ganador de su combate, Axel Felipe Velázquez López obtuvo una medalla por el segundo lugar, Alma Cristal Jiménez Zárate un trofeo como ganadora de su combate.

Así como Pablo Harán López Méndez, medalla por segundo lugar, Aurelio López Méndez trofeo como ganador de su combate.

El alcalde felicitó a los deportistas por su destacada actuación en este evento deportivo.