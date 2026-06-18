Reconocen trayectoria educativa de docentes

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RIOVERDE.- Docentes de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos que cumplen 40 años frente al grupo, recibieron un reconocimiento por parte de autoridades.

En la escuela Adolfo López Mateos se llevó a cabo una ceremonia, donde estuvieron presentes Hugo Balderas Dávila, en representación de la titular del Dif, Juana María Reséndiz directora de la Escuela Primaria Manuel José Othón, así como docentes y familiares de los galardonados.

Se reconoció la trayectoria dentro de la docencia educativa por parte de las maestras Ramona Bautista Enríquez y María Juliana Zubieta Serna, directora del plantel.

Los docentes a lo largo de 40 años se han dedicado a la formación educativa de jóvenes, que hoy en día son grandes profesionistas.

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Las maestras felices porque recibieron un reconocimiento por sus años en la docencia educativa.